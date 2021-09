Mercatino regionale francese, dopo Sarzana tocca alla Spezia

La Spezia - Passerà anche dalla Spezia nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre il tour del “Mercatino regionale francese”, al quale parteciperanno tredici operatori, che proporranno molte bontà enogastronomiche tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Non solo formaggi, macarons, baguettes o croissants però. In questo piccolo angolo di Francia saranno venduti anche prodotti dell’artigianato locale, con un’ampia gamma di oggetti provenienti da diverse regioni: lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro ancora. Il mercatino si dislocherà nella centralissima via Diaz dalle 9 alle 23. "La Spezia ha già in essere un gemellaggio con la Francia, con la Città di Tolone, e l’occasione del mercatino regionale francese è ulteriore occasione di far conoscere ai nostri concittadini prodotti di eccellenza della Francia – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – Chiaramente, è un ulteriore occasione di rendere vivo il centro città e contribuire a allungare il periodo estivo con eventi ad hoc".



“Un’iniziativa di grande qualità che come amministrazione abbiamo deciso di promuovere e di portare alla Spezia - ha aggiunto l’assessore al commercio, Lorenzo Brogi. Il mercatino francese, infatti, è uno degli eventi itineranti più richiesti in Italia che grazie alla qualità degli allestimenti e dei prodotti proposti saprà richiamare in centro città molti spezzini ma anche i tanti turisti, soprattutto francesi, che in questi giorni sono ospiti alla Spezia". Si ricorda infine, che tutti coloro che accederanno all'area di mercato, compresi gli operatori partecipanti, saranno tenuti ad indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie.