Maxstering Acoustic live con Marcolini e "Nia" al De Terminal

La Spezia - Musica dal vivo in versione acustica questa sera al De Terminal. Sul palco della banchina Revel ecco il "Maxstering Acoustic live" con protagonisti il musicista Max Marcolini e la cantante Stefania "Nia" Orrico, rispettivamente storico chitarrista ed arrangiatore di Zucchero "Sugar" Fornaciari e corista del grande blues man lunigianese. Amplificatori accesi a partire dalle 21. Per chi ancora non lo conoscesse De Terminal è un connettore tra il centro città ed il mare, è un servizio ai cittadini e ai turisti, è un benvenuto ai croceristi. Un contenitore di iniziative legate al mare, alla musica, all’arte, al cibo e al territorio. Informazioni e prenotazioni: 3479660922.