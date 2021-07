Mauro Vittozzi presenta "L'esercito sabaudo"

La Spezia - Mercoledì 7 luglio alle 21,30 al Castello San Giorgio si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Notti al Castello”. Mauro Vittozzi terrà una conferenza, sul tema “l’esercito Sabaudo”. Un appuntamento curato dal Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” e Centro Culturale Il Porticciolo. Dalla Restaurazione alla proclamazione del Regno d’Italia, le vicende dell’esercito sabaudo subiscono alcune variazioni di rilievo, che verranno descritte ampiamente, introdotte da note storiche e accompagnate da brevi excursus sugli armamenti, sulle divise e sull’organizzazione dei vari corpi, nonché da molte curiosità inerenti le abitudini, il cibo, il reclutamento, la carriera e il trattamento economico dei militari. Un’attenzione particolare viene dedicata al corpo dei Bersaglieri, vera novità nel quadro dell’esercito sia per finalità che per addestramento, nonché all’evoluzione del corpo dei Carabinieri. Mauro Vittozzi è nato alla Spezia, dove ha lavorato come ricercatore in un ente internazionale dedicandosi alla geologia marina e viaggiando molto. L’attività scientifica non lo ha distolto dalla passione per l’antiquariato, che lo ha portato verso le armi antiche, per cui ne ha studiato a lungo la storia e l’evoluzione tecnica. Sull’argomento possiede una ampissima biblioteca con pubblicazioni in varie lingue, che gli ha permesso di approfondire la conoscenza di questo settore dell’antiquariato. Di questa storia fanno ovviamente parte gli eserciti con le loro organizzazioni, le loro divise e i loro armamenti. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Ingresso gratuito. Tel. 0187/751142 mail sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.