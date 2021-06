Match, il format teatrale ideato dagli Scarti, approda a Roma all'interno di Dominio Pubblico

La Spezia - Grandi nomi del teatro e del cinema a confronto/scontro con gli artisti più promettenti della scena teatrale nazionale: Match, innovativo format teatrale prodotto da Gli Scarti/Teatro degli Impavidi e ideato da Andrea Cerri approda a Roma in collaborazione con Dominio Pubblico e ATCL Circuito Multidisciplinare Regionale del Lazio e con Stratagemmi-Prospettive Teatrali.



Un ciclo di incontri dal vivo (e in diretta streaming), condotti dal giornalista e critico Graziano Graziani, che si ispira – e intende essere un omaggio – al programma televisivo Match, in onda nel 1977 su Rai 2, ideato da Arnaldo Bagnasco e diretto da Alberto Arbasino, giornalista, critico e scrittore, tra i più importanti intellettuali italiani, scomparso nel marzo 2020, che fungeva da moderatore e in molti casi da istigatore.



Dopo quattro fortunati appuntamenti nell'estate scorsa a Sarzana (nella Fortezza Firmafede) e alla Spezia (in Piazza Europa) con racconti, confronti e brani tratti dai più significativi spettacoli dei protagonisti il format per la prima volta si presenta al pubblico romano di Dominio Pubblico con due originali incontri che si preannunciano decisamente interessanti: sabato 26 giugno alle ore 19 (dal vivo e in diretta streaming) nello Spazio Rossellini ad affrontarsi saranno la dirompente Claudia Marsicano, Premio Ubu 2017 come miglior interprete italiana under35, fondatrice dei Frigo Produzioni e Francesca Benedetti, diva di lungo corso del teatro italiano.



A seguire sabato 2 luglio alle 19 l'incontro sarà tra Nicola Borghese attore, regista, drammaturgo, fondatore e direttore artistico della compagnia Kepler-452 e Gabriele Lavia, figura tra le più rappresentative del teatro italiano degli ultimi quarant'anni.