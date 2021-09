Masterclass di canto moderno col vocal coach Luca Jurman al Dialma

La Spezia - Una Masterclass di canto curata dal vocal coach Luca Jurman. L'appuntamento è fissato per il prossimo 12 settembre all'Auditorium del Dialma Cantiere Urbano e avrà la durata di 6 ore e mezza, al termine delle quali ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È una lezione di canto ad alto livello dove il maestro Luca Jurman introdurrà il suo metodo di insegnamento brevettato, è un'occasione molto importante per chi vuole diventare cantante, e per chi si avvia nel percorso musicale. Per chi non lo conescesse Jurman ha lanciato cantanti come Giorgia, Alex Baroni, la stessa Laura Pausini. Prenotazione obbligatoria, per info alessandra.baruzzo@gmail.com oppure telefonare al 3466973042.