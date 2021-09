Mare e Appennino s'incontrano in città: "Due realtà territoriali che dialogano"

La Spezia - Centro storico protagonista i prossimi 10 e 11 settembre. Il Comune della Spezia Venerdì 10 e sabato 11 settembre con la collaborazione delle associazioni di categoria dei coltivatori locali e dell'associazione 'Tipico del Parco' di E. Zannoni, che collabora con il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, organizza la manifestazione "Cibus Nostrum: dal mare ai monti".



La manifestazione enogastronomica si snoderà tra Piazza del Bastione e Piazza Sant’Agostino e vedrà protagonisti i produttori artigianali di due territori: quello spezzino e quello tosco emiliano e saranno inoltre coinvolti associazioni e consorzi che promuovono prodotti alimentari tipici. Non mancherà un programma di degustazione e presentazione di una serie di eccellenze della gastronomia locale. Sarà inoltre chiesto ai ristoratori del centro di prender parte all'iniziativa, proponendo un menù di mare venerdì sera e un menù di terra per la serata di sabato. “Un evento che abbiamo voluto realizzare insieme alle associazioni categoria e i produttori enogastronomici del territorio per dare impulso al tessuto economico cittadino, rilanciare e far conoscere i nostri prodotti tipici apprezzati in tutto il mondo - spiega l’assessore al commercio, Lorenzo Brogi -. Lo abbiamo fatto unendo le forze di due territori: il nostro e quello dell’Appennino, che hanno sempre dialogato e che sono idealmente uniti. Un paesaggio straordinario quello che la Spezia infatti è in grado di proporre che parte dal mare per arrivare all’Appennino senza soluzione di continuità. Un panorama unico al mondo. E la filosofia di questa manifestazione è proprio questa: l’incontro fra due realtà territoriali unite, il mare incontra la montagna attraverso il cibo.” In concomitanza con la manifestazione sabato 11 settembre in via Diaz si terrà il mercatino delle opere dell’ingegno.



Programma

10 SETTEMBRE DALLE 17,30 ALLE 23

Stand dei produttori spezzini con vendita di prodotti locali.



Piazza del Bastione

Ore 17.30 e 1830 Presentazione – degustazione dei prodotti locali delle aziende agricole presenti alla manifestazione (max 20 persone su prenotazione)



Ore 19.30 Presentazione – degustazione dei prodotti del Consorzio Spezzino dei Pescatori (max 20 persone su prenotazione)



Dalle 20 i ristoranti che aderiscono all’iniziativa proporranno un menù di mare



11 SETTEMBRE DALLE 17,30 ALLE 23

Stand dei produttori dell’Appenino tosco- emiliano, con vendita di prodotti tipici. Dalle 20 i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno un menù di terra



Il 10 e 11 SETTEMBRE 18,30 ALLE 20,15

Piazza del Bastione

Solo su prenotazione sarà possibile partecipare ad una degustazione gratuita di prodotti tipici: pasta fresca, con assaggi e dimostrazione sul Tortello d'Appennino Verticale dell' "Azienda Agricola Colle" con il vino la Spergola assieme all'azienda "Valico Terminus" con le sue specialità d' Appennino e il "Frantoio Moro" con assaggi di olio EVO "Latteria Sociale Casale di Bismantova con lo spettacolare show del taglio a mano della forma di Parmigiano Reggiano prodotto in zona montana, degustazione abbinata all' "Acetaia G&G" con aceto balsamico e salumi Degustazione dei prodotti della "COOP Garfagnana" e dell'azienda "Amamieli Soc. Agr." con miele DOP. A seguire assaggi di sidro di mele dell' "Azienda Agricola Tre Rii"



Info e prenotazioni: Emanuela Zanoni - Tipico del parco 338 4065871 / 349 0942482.