Mai più senza, ballerine in Piazza Europa

La Spezia - Le associazioni di danza spezzine hanno risposto all'appello di Assodanza Italia aderendo all'iniziativa "Mai più senza". L'obiettivo era quello di tenere alta l'attenzione sulle associazioni e le scuole di danza messe in seria difficoltà dalla pandemia.

Le organizzatrici e referenti di Assodanzia Italia provinciale Greta Sabatini e Francesca Domenici hanno spiegato: "Hanno aderito alla nostra iniziativa un centinaio di persone provenienti dalle scuole di danza spezzine e sarzanesi. E' stato bello essere uniti su un fronte comune. Come Assodanza abbiamo voluto coinvolgere più realtà possibile e c'è stata una bella risposta. Diventa sempre più importante fare rete, se ci uniamo siamo più forti".



"Assodanza - proseguono - si sta muovendo su più punti. Sta lavorando per ottenere sostegni e ha fatto molto per i collaboratori sportivi: fanno parte di una fetta di lavoratori mai considerati fino ad ora. Da questo momento in poi continuerà a spingere maggiormente per i propri diritti, senza associazioni la strada è ancora più difficile da percorrere. Ci vogliono sostegni per le associazioni sportive e gli ultimi ristori risalgono al 2020".