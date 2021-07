Lunedì musicali a Fossitermi: tocca ai Cafunè

La Spezia - Lunedì 19 luglio ore 19 presso il piazzale esterno del D!alma Cantiere Creativo Urbano della Spezia (Via Monteverdi 117, Fossitermi) si terrà il secondo appuntamento dei Lunedì Musicali nell'ambito dell'Estate in D!alma grazie al contributo del Comune della Spezia.

A salire sul palco questa volta saranno i Cafune': Antonio Pincione (chitarra), Charlotte Lapire (arpa celtica), Irene Lippolis (voce), Andrea Cozzani (basso)



Cafuné, in portoghese, indica il gesto tenero di "passare delicatamente le proprie dita tra i capelli della persona amata": un progetto che è un viaggio tra sonorità antiche e folk contaminato, in cui le corde di voce, chitarra, arpa celtica e basso sono una chioma musicale tra cui perdersi lentamente in carezze morbide.



Contemporaneamente all'esecuzione Moto Contrario, la scuola di musica del D!alma, allestirà un laboratorio musicale gratuito dedicato ai bambini (4-10 anni) delle famiglie che parteciperanno all'evento.



Il costo simbolico del biglietto è di 1 euro e il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti musicali da regalare alle scuole del quartiere di Fossitermi.



In ottemperanza alle misure anti contagio il numero dei posti e' limitato.

Per info e prenotazioni: 3331137324