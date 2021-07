Lunedì musicali a Fossitermi, gli appuntamenti al Dialma

La Spezia - Lunedì 5 luglio ore 19 presso il piazzale esterno del D!alma Cantiere Creativo Urbano della Spezia (Via Monteverdi 117, Fossitermi) Fabio Mano, chitarra, Sofia Bianchi, contrabbasso e Giovanni Franceschini, tromba, eseguiranno un repertorio strumentale che parte dalla tradizione jazz fino alle icone delle musica italiana.

Questa performance curata dall'associazione Moto Contrario è l'evento di apertura dei Lunedì Musicali nell'ambito dell'Estate in D!alma, programmata dal D!alma Cantiere Creativo Urbano con il contributo del Comune della Spezia.

Contemporaneamente all'esecuzione musicale, la scuola di musica del D!alma allestirà un laboratorio musicale gratuito dedicato ai bambini (4-10 anni) delle famiglie che parteciperanno all'evento.

Il costo simbolico del biglietto è di 1 euro e il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti musicali da regalare alle scuole del quartiere di Fossitermi.

In ottemperanza alle misure anti contagio il numero dei posti e' limitato.

Per info e prenotazioni: 3331137324