Lunedì in Piazza Europa "Magellano, del bisogno di andare storia del più incredibile viaggio di tutti i tempi"

La Spezia - Nuovo appuntamento con La Spezia Estate Festival lunedì 16 agosto (ore 21.30) nell’arena all’aperto di Piazza Europa. Sul palco salirà Roberto Alinghieri, con Stefano Cabrera (violoncello) e Flavia Barbacetto (voce), per raccontare la storia del più incredibile viaggio di tutti i tempi: quello di Ferdinando Magellano, navigatore ed esploratore portoghese che 500 anni fa compì la prima circumnavigazione del globo terrestre.

Magellano, del bisogno di andare è uno spettacolo/lettura. Attraverso la narrazione di Alinghieri, le sue parole, quelle di Antonio Pigafetta (biografo e compagno di viaggio di Magellano) e quelle di Stefan Zweig (massima autorità storica del viaggio del grande esploratore), ripercorriamo la più grande avventura umana.



“Andare, non viaggiare; viaggiare è più nobile, più comodo, andare non prevede condizioni. Se non si va, non si vede diceva il personaggio di un film. Per millenni – sottolinea Roberto Alinghieri - l'uomo è andato, ha superato ogni limite, affrontato l'avventura vera, quella che non conosce la mèta. Se non si va, non si vede. Così, con questo spirito, esattamente cinquecento anni fa, partì la più grande spedizione di tutti i tempi e da allora, come seguendo una scia, la scia della nube di Magellano, milioni di studiosi, lettori e semplici appassionati si fanno guidare dalla galassia di emozioni che hanno dato vela al grande navigatore, inseguono assieme a lui il più grande dei sogni: scoprire qualcosa che nessuno ha mai conosciuto, scoprire sé stessi”



La lettura è accompagnata dalle musiche dell'epoca, suonate e cantate da Stefano Cabrera (Gnu Quartet) e Flavia Barbacetto (Blue Dolls), quelle che, con ogni probabilità, cantava e suonava l'equipaggio per sconfiggere la malinconia: l'Ave Maria di Tomás Luis de Victoria, le pavane, Mas vale trocar di Tomás Luis de Victoria, e tante altre.

Con numerose variazioni ironiche e di riflessione, la storia ci porta anche a ragionare sullo scempio provocato dall'uomo e dalla sua sconfinata voglia di possesso; saranno allora Fiume Sand Creek di Fabrizio De André, piuttosto che i Watussi di Edoardo Vianello (ed altre ancora) ad accompagnare le "divagazioni sul tema" del racconto.















INFO E BIGLIETTERIA – L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Obbligo di Green Pass per l'accesso all'area di spettacolo.







Gli orari delle biglietterie sono:



- botteghino del Teatro Civico: dal lunedì al sabato ore 8.30/12



- biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13; il sabato ore 9-12







Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa. Si precisa che la bigliettazione sarà svolta in orario serale soltanto per lo spettacolo in calendario la sera stessa.



Apertura area spettacoli di piazza Europa: ore 20.30







Si ricorda inoltre che soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail, scrivendo a info@teatrocivico.it entro e non oltre le ore 12 del giorno stesso di svolgimento dello spettacolo.



Per gli spettacoli di interesse occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si prenotano i biglietti. I biglietti prenotati devono essere ritirati a partire dalle 19 presso la postazione di ritiro biglietti in piazza Europa, non oltre le ore 21. In caso di mancato ritiro i biglietti saranno rimessi in distribuzione.



Info: tel. 0187 727 521







Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



