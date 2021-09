Londra, il punk e... Crudelia, sul grande schermo

La Spezia - Com'è diventata cattiva l'antagonista del film 'La carica dei cento e uno'? La risposta è contenuta nel film 'Crudelia', in programma in Piazza Europa, nella serata di mercoledi 8 settembre alle 21. Si tratta di una commedia colorata e zeppa di musiche trascinanti, che ha due protagoniste d'eccezione, cioè Emma Stone ed Emma Thompson, ed è stata accolta bene dalla critica nostrana.



La trama si svolge nella Londra degli anni Settanta, quando la città è caratterizzata dal movimento culturale e sociale del punk: qui incontriamo Estella, che campa di furtarelli, è maltrattata dal mondo, sogna di diventare una celebre stilista, ha un passato oscuro e una doppia personalità. L'incontro/scontro con la Baronessa, donna senza scrupoli e icona della moda, darà a Estella l'occasione per liberare la propria creatività e scatenare il suo lato dark. Muscolare la colonna sonora, che comprende brani di Nina Simone, Doors, Queen, Supertramp, The Clash, Blondie, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Deep Purple e via di questo passo.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema. Nessun obbligo di prenotazione.