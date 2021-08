Lo Stato Sociale in concerto, una manciata di biglietti ancora disponibili

La Spezia - Restano ancora pochi biglietti disponibili per il concerto dello Stato Sociale, che domenica 22 agosto alle 21.30 saranno sul palco di Piazza Europa con il loro “Recovery Tour”. La bigliettazione sarà ancora possibile sabato 21 agosto presso il Botteghino del Teatro Civico, aperto dalle 8.30 alle 12, oppure domenica 22 a partire dalle ore 19 fino ad inizio concerto, quando aprirà il botteghino presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa.



Chi ha già prenotato i biglietti può ritirarli, sempre domenica 22 a partire dalle 19 fino alle 21, presso la postazione sotto i portici di Piazza Europa, entro e non oltre le 21. In caso di mancato ritiro, i biglietti saranno rimessi in distribuzione. Si ricorda che per accedere all'area di spettacolo è necessario essere in possesso ed esibire all'ingresso il Green Pass (dai 12 anni in su). Considerata la forte affluenza di pubblico, al fine di garantire un accesso ordinato all’ingresso, l’area concerto verrà aperta a partire dalle 20.30. Si raccomanda agli spettatori di presentarsi con la massima puntualità.