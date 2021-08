Lino Guanciale chiude La Spezia estate festival

La Spezia - Cala il sipario su La Spezia estate festival. A chiudere la rassegna organizzata dal Comune della Spezia sarà Lino Guanciale. L'appuntamento è per lunedì 23 agosto alle 21.30 il suo spettacolo "Non svegliate lo spettatore", ispirato alla vita di Ennio Flaiano. In principio lo spettacolo si sarebbe dovuto tenere il 30 luglio. Per lo spettacolo di lunedì sono ancora disponibili pochi biglietti.



Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo in cui Guanciale rende omaggio alla vita e alle opere dello scrittore, vincitore del Premio Strega 1947 con Tempo di uccidere, e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini, Alessandro Blasetti e di altri capolavori della cinematografia italiana. Lo spettatore sarà proiettato nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di Guanciale, accompagnato dal commento musicale di Davide Cavuti.



Biglietteria

Per chi avesse già acquistato il biglietto il Comune, in una nota precedente, aveva precisato che i tagliandi restano validi.



Ingresso: intero 12 euro – ridotto Cral 10 euro – ridotto ragazzi e studenti 5 euro.



I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), oltreché presso la biglietteria di Spezia Risorse in via Pascoli n. 64



Orari di apertura delle biglietterie:



Botteghino del Teatro Civico: dal lunedì al sabato ore 8.30 -12



Biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì ore 8.30 -13; il sabato ore 9-12



La sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l'Urp del Comune della Spezia (Piazza Europa).



E' possibile inoltre acquistare i biglietti on line sulla piattaforma Vivaticket.



INFO: 0187-727521 - info@teatrocivico.it



Si ricorda che per accedere allo spettacolo è necessario essere in possesso di Green Pass da esibire all'ingresso.