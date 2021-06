Licia Troisi ospite della rassegna Lerici LibrAria

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rassegna Lerici LibrAria in Rotonda Vassallo: sabato 26 giugno, alle 18.30, la scrittrice Licia Troisi presenterà il libro “La sfrontata bellezza del Cosmo”, Rizzoli Editore. Un viaggio attraverso le grandi immagini iconiche dell’astronomia e i fotogrammi che hanno fatto la storia, non solo della scienza ma anche della società e del costume. Licia Troisi accompagnerà il pubblico, pagina dopo pagina, in un viaggio alla scoperta delle immagini più famose, più significative, più evocative del cosmo. Il libro si rivolge direttamente alla curiosità insita nell’essere umano e al profondo senso di fascinazione che l’animo riserva nei confronti dell’infinito. I misteri racchiusi in questi fotogrammi, la loro storia, le grandi scoperte che si portano dietro, sono solo alcuni degli aspetti trattati. In tutto il libro, l’autrice celebra la bellezza del cosmo, con i suoi misteri e i suoi interrogativi irrisolti, che incantano e seducono fin dai tempi più antichi.



Felicia Troisi, detta Licia, nasce a Roma il 25 novembre del 1980 e si laurea nel 2004 in Fisica, con indirizzo astrofisico, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ha scritto numerosi romanzi fantasy: è autrice del ciclo delle cronache del “Mondo Emerso”, una trilogia edita da Mondadori, e di altre opere come “La ragazza drago”, “I regni di Nashira”, “Pandora” e la nuova serie de “La saga del dominio”. I suoi libri riscuotono grandissimo successo tra il pubblico tanto che, ad agosto 2012, le stime parlano di tre milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 2018 è presentatrice di “Terza Pagina”, la rubrica di approfondimento culturale su Rai5. Nel 2020 Licia Troisi annuncia il suo nuovo progetto “Strix”, in collaborazione con lo sceneggiatore e producer Alessandro Regaldo: un prodotto multimediale, un fumetto dalle forti influenze manga che sarà pubblicato da Star Comics, accompagnato da un live action prodotto da Grey Ladder. Modererà l’incontro Isabella Rinaldi.