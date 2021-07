Libera lettura del Sommo Poeta, appuntamento al Parco XXV Aprile

La Spezia - In occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta (1321-2021), il Comitato della Spezia della Dante Alighieri organizza in collaborazione con Auser Cultura, in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta (1321-2021), al Parco XXV Aprile - lato bar Maggiolina g/c un evento particolare invitando il pubblico presente a recitare strofe Dantesche. Nell’occasione saranno presenti attori e amanti delle opere dantesche, che introdurranno il pubblico nell’atmosfera magica della Divina Commedia, recitando i più famosi brani dell’opera. L'appuntamento è alle 18 di mercoledì 14 luglio.



Nell’occasione verranno distribuiti ai nuovi tesserati l’ultima fatica letteraria del giornalista Paolo Mieli e materiale informativo ai presenti. Voce narrante Carlo Raggi, vice-presidente Comitato Dante Alighieri, voci recitanti il giornalista Enrico Colombo, performer Piero Jacopetti, mAttore Enrico Catozzi.