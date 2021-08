Letture da Iliade e Odissea al Castello San Giorgio

La Spezia - Venerdì 20 agosto alle 21.30 le Notti al Castello vi invitano ad una serata ambientata nell’Antica Grecia dove ascoltare le letture da Omero e il commento appassionato di Giovanni Sciamarelli, grecista spezzino, già professore al Liceo "Lorenzo Costa" della Spezia dove ha curato numerosi allestimenti di lavori teatrali classici greci (Sofocle, Eschilo, Aristofane), da lui tradotti e rappresentati al Teatro Civico della Spezia; al Festival "Teatro Donna" di Portovenere e altrove.



Il titolo della serata è “Questo gli dei assegnarono ai miseri mortali, vivere nell'angoscia. Loro sono immuni da pene" (IL. 24,525). Verranno proposte letture da Iliade e Odissea nella versione poetica di Giovanni Sciamarelli, con l’interpretazione di Associazione Culturale +Motivi. Interpreti: Gianluca Rizzo (preparatore), Manuel Piccoli, Elisa Romagnani e Arianna Viviani. Seguirà il commento ai testi greci di Giovanni Sciamarelli. L’incontro con i due poemi omerici avverrà nel segno del pessimismo greco, che connota l’intera intonazione di questo popolo e di questa civiltà.



Verranno letti brani tratti da entrambi i poemi, al fine di reperirne i tratti che li accomunano, tutti improntati alla suddetta intonazione, in una visione complessiva e di insieme. Info: Ingresso gratuito. Green pass e prenotazione obbligatori. Per prenotare: Tel. 0187/751142 mail: sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. L’ascensore di collegamento tra Via del Prione e il Castello sarà aperto fino alle 24. Seguiteci anche su FB @MuseoCastelloSanGiorgio