Lettura animata con burattini in Piazza Brin

La Spezia - L'associazione ProSpezia Ciassa Brin e Casa do Brasil La Spezia organizzano un evento per bambini. Venerdì 18 Giugno 2021 alle 17 in Piazza Brin il gruppo LaAV La Spezia (letture ad alta voce) presenta la lettura animata con burattini “Il seme della paura” un racconto tratto dal libro “Il mago dei colori” di Susanna Varese. Si tratta il tema della paura del buio, un sentimento normale nei bambini che non temono l’oscurità in sé, ma ciò che rappresenta (separazione dai genitori, mostri che si nascondono nei luoghi più impensati, animali). Anche se l’oggetto del loro timore non esiste, la sensazione di paura è reale. Uno strumento efficace per sconfiggere la paura del buio è rappresentato da un racconto, attraverso il quale il bambino vive le sue paure, impara a riconoscerle, a superarle e ad esprimerle liberamente senza timore di essere giudicato. Se poi il buio ingaggia un duello con il mago dei colori, aiutato da un albero di limoni, la paura passa con il divertimento. Con Susanna Varese, Ana Paula Sena, Corrado Bertoli.