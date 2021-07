Le tavole di Giusy Gallizia in mostra alla Skaletta

La Spezia - Skaletta Atomic Garden ospita a partire da giovedì 8 luglio la mostra "Confini". Le tavole sono di Giusy Gallizia, illustratrice e fumettista triestina che ha realizzato illustrazioni e copertine per le maggiori case editrici italiane. In qualità di fumettista lavora per il mercato francese della bande dessine e, al momento, è la disegnatrice di una serie in prossima uscita per la prestigiosa casa editrice Soleil Editions per la collana Metamorphose. Fa parte del collettivo di autori indipendenti Mammaiuto, associazione culturale con base alla Spezia che pubblica fumetti autoprodotti con diversi prestigiosi premi all’attivo. La mostra è visitabile dalle 18 di giovedì sino al prossimo 13 luglio negli orari di apertura dello storico circolo Arci di Via Crispi.