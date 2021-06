Le "Poesie con le infradito" al Poggio Bar

La Spezia - Venerdì 18, dalle 18 alle 20, al Poggio Bar, dopo la lunga pausa per il coronavirus, il coraggio della fantasia riprende la sua corsa con il reading "Poesie con le infradito", ideato e organizzato dal cantastorie Enzo Gaia con gli artisti Andrea Ruiu e Marina Cappelletti, musiche e voci di Deris Rossi e Franchino Ferrari.

Nella seconda parte dell’evento chi lo desidera avrà quattro minuti per leggere un suo testo nell’open mic, mentre il pubblico presente potrà scegliere un poeta o una poetessa famosa per "Il juke box della poesia" che sarà la grande novità di questo reading.

Chiuderà la serata la cena degli artisti alla quale occorre prenotarsi ai gestori (3402415669). "Siamo ancora un golfo per poeti e perciò non possiamo mancare a questo straordinario appuntamento di poesie, musiche e racconti dedicati all’estate".