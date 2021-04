La settimana in streaming nei cinema "Il Nuovo", Astoria e Garibaldi

La Spezia - Sempre in attesa dell'apertura delle sale cinematografiche, continua la programmazione del Nuovo, Astoria e Garibaldi con la piattaforma MioCinema, la settima si arricchisce di grandi novità, si parte con “Tutti i nostri affanni" nel canale Zalab dall'11 Aprile, un film diretto da Davide Crudetti e Paola Di Mitri, prodotto da ZaLab in collaborazione con Cooperativa Sociale Atypica e Consorzio Oplà e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

Un progetto nato all'inizio di marzo 2020, quando, a seguito dell'avanzata del COVID-19, il Governo ordinò l'auto-isolamento obbligatorio a tutti i cittadini. Durante questo periodo, sette dei venticinque appartamenti del progetto di social housing Luoghicomuni San Salvario di Torino, iniziarono a raccontare, ognuno con la propria telecamera, le vite di ciascun inquilino tra le precarietà lavorative, l'instabilità degli affetti e la solitudine.69 giorni di isolamento, 7 appartamenti, 1 percorso di cinema partecipativo.

Anna, Mamadou, Waleed e Ajmeen, Simone, Gil, Suor Miriam, Suon Daisy, Suor Milena, Regina e Gideon: un palazzo di Torino che diventa un'unica finestra su tanti mondi diversi e lontani, tutti accomunati dalla stessa incertezza, dalla stessa preoccupazione per il futuro, dallo stesso rifugiarsi nel passato e negli affetti più intimi, per fronteggiare la precarietà del presente.

Il film sarà presentato domenica alle 19:00 in un evento in diretta streaming sulle nostre pagine Facebook. Parteciperanno all'incontro i registi Davide Crudetti e Paola Di Mitri, Elisa Saggiorato Responsabile della Missione Abitare tra casa e territorio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Mirella Violato, Presidente Cooperativa Atypica, e alcuni dei protagonisti del film.Modera Andrea Segre, produttore del film.



UNA RASSEGNA DEDICATA AI PREMI OSCAR DAL 14 APRILE

La cerimonia degli Oscar del prossimo 25 Aprile sarà la prima a svolgersi in tempi di pandemia.

A partire dal 14 aprile, IL NUOVO E ASTORIA con MioCinema vogliono accompagnare i suoi spettatori verso questa strana edizione dell’evento più prestigioso dell’industria cinematografica proponendo la rassegna “Un Oscar al Giorno”, una selezione di 11 titoli premiati nella categoria del miglior film straniero.

Una raccolta di film dell'ultimo trentennio provenienti da Europa, Medio Oriente, Giappone, America Latina, nello spirito della qualità e della multiculturalità tipici di MioCinema, e con un doveroso omaggio a Elio Petri a 50 anni dall’uscita nelle sale del suo film più discusso.

INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO (1971)

IL PRANZO DI BABETTE (1988)

MARE DENTRO (2005)

DEPARTURES (2009)

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (2010)

IN UN MONDO MIGLIORE (2011)

UNA SEPARAZIONE (2012)

AMOUR (2013)

IDA (2015)

IL CLIENTE (2017)

UNA DONNA FANTASTICA (2018)



PROLUNGAMENTO STRAORDINARIO DELLE PREVENDITE DI “BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN”

I 300 posti disponibili per le anteprime dell’8 e 9 Aprile sono già esauriti, ma anche per questa volta abbiamo messo a disposizione altri 100 biglietti virtuali, al raggiungimento dei quali chiuderemo definitivamente le prevendite. Approfittate di questa opportunità!Entro la fine della settimana vi forniremo ulteriori dettagli sulla rassegna dedicata al regista del film Radu Jude, dal 16 Aprile solo su MioCinema.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità. Il team FILM CLUB PIETRO GERMI