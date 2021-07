La sepoltura di una neonata di diecimila anni fa per le Notti al Castello di San Giorgio

La Spezia - Le Notti al Castello proseguono ad agosto con un imperdibile appuntamento per gli appassionati di Archeologia. Mercoledì 4 agosto alle 21.30 al Castello San Giorgio (via XVII Marzo) potremo ascoltare il racconto di un’eccezionale scoperta in Liguria direttamente dalla voce dell’archeologo che ha diretto gli scavi, il Prof. Fabio Negrino. Il titolo della conferenza è 10.000 anni fa, quando fu sepolta la piccola Neve...storia di una grotta e di una sepoltura. Ricerche archeologiche all'Arma Veirana (Erli, Savona)



L'Arma Veirana è un sito in grotta posto nell'entroterra di Albenga che è stato oggetto di un’indagine archeologica condotta da un'équipe internazionale. I depositi esplorati hanno messo in luce tracce di frequentazioni dell'uomo di Neanderthal, di uomini anatomicamente moderni del Paleolitico superiore e l'eccezionale sepoltura di una neonata del Mesolitico antico, deposta in una piccola fossa insieme a un ricco corredo e dagli scopritori battezzata "Neve", in onore alla valle in cui si apre la cavità, la Val Neva.



Fabio Negrino è Professore associato presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università degli Studi di Genova. Si è occupato di differenti aspetti della ricerca preistorica e protostorica, dal Paleolitico inferiore all’età dei metalli, approfondendo sia le problematiche più prettamente culturali sia quelle di carattere ambientale. Ha partecipato a numerosi scavi archeologici in Italia e all’estero. È attualmente impegnato in diversi progetti di ricerca, prevalentemente focalizzati sulla preistoria ligure: l’estinzione dei neandertaliani e l’origine e diffusione dell’uomo anatomicamente moderno, i cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore e del Mesolitico, il popolamento preistorico dell’Appennino ligure-emiliano, con particolare attenzione all’estrazione e allo sfruttamento delle materie prime silicee.





Info: ingresso gratuito





Si informa che per raggiungere il castello è attivo fino a mezzanotte l’ascensore gratuito collegato con via del Prione



Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo, La Spezia



la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, tel. 0187-751142



mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it



In caso di maltempo l’evento verrà annullato.