La pagina social che tiene vivo il dialetto spezzino

Si chiama "A so 'n belin do spezin", l'ha creata un 27enne. Non solo meme, anche lezioni di grammatica e test per mettere alla prova la propria conoscenza dell'antica lingua del golfo.

La Spezia - Il dialetto. Lingua che ormai si sta perdendo, sopratutto fra le nuove generazioni, e sopratutto, nelle realtà in continua evoluzione come la nostra Spezia, che sta crescendo e sta diventando popolare grazie agli sbarchi di croceristi, alla serie A, alla notorietà dei nostri incantevoli luoghi e possibilità di lavoro crescenti. In questo panorama in evoluzione vediamo una parte delle nostre radici che ci sta lasciando, ma, per fortuna, ci sono ancora persone che hanno interesse nel rendere vivo e conosciuto il nostro dialetto, uno di questi è Lorenzo, un ventiseienne spezzino che si è appassionato all’argomento.

Lorenzo dopo aver concluso i suoi studi universitari ha iniziato a studiare dizionari e libri sullo spezzino e consultare gli anziani che sono i massimi esperti dell’argomento. Da questa passione è nata l’idea di creare la pagina Facebook e il profilo Instagram dedicato allo spezzino. Sui social la pagina si chiama “asonbelindospezin” e cerca di conciliare lezioni di grammatica spezzina, meme in dialetto e test giornalieri su vari argomenti, facendo divertire e cercando di avvicinare più pubblico possibile.

La pagina sta crescendo velocemente, segno di una volontà di non voler perdere il contatto con le nostre radici. Lorenzo invita tutti a seguirlo e a interagire, sperando che quando la situazione sanitaria sarà migliorata potrà fare qualche chiacchierata a quattrocchi con i followers.



https://www.instagram.com/asonbelindospezin/?hl=it



https://www.facebook.com/Asonbelindospezin