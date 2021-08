per i 50 anni di Lsct

La Spezia - Tutto esaurito al concerto dei The Kolors. Sul palco di Piazza Europa, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha presentato al pubblico il gruppo capitanato da Stash, in questo concerto organizzato per il cinquantenario della società LSCT con la collaborazione del comune della Spezia.



Jacopo Bertella