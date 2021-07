La lirica in piazza Brin apre l'ultima settimana di Corazòn 2021

La Spezia - Mercoledì 7 luglio, alle 21.30, un fuori programma in collaborazione con il Conservatorio musicale della Spezia: “Lirica in piazza”. La serata propone sei giovani cantanti diretti ed accompagnati al pianoforte dal M° Marco Podestà vice direttore del Conservatorio spezzino. I cantanti della scuola di canto di Fulvia Bertoli intratterranno il pubblico con arie di Puccini, Verdi, Massenet, Mozart, Gounod, Bellini e Donizetti. Giovedì 8 luglio, alle ore 19.30 la serata inizierà con un incontro con Ivana Parisi per porre l’attenzione su Arte, Teatro e Detenzione. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione La Poltrona Rossa. La serata proseguirà con un altro concerto, alle 21.30, sempre in collaborazione con il Conservatorio: Sax Off Limits con l’Ensemble di sassofoni del Conservatorio diretto dal M° Alessio Bacci che eseguirà musiche di Beethoven, Bernstein, Ravel, Shostakovich, Dvorak, Piazzolla e Berlioz .



Venerdì 9 luglio, alle 19.30, la presentazione del libro di Davide Pugnana “Voci dal mondo dell’arte”, un incontro con l’autore e Angelo “Ciccio” Del Santo per proseguire poi, alle 21.30, con l’ultima proiezione del film “Afflicted, videoblog di un vampiro”a chiudere la rassegna “Ciak si gira... il cinema sul golfo”. Sabato 10 luglio, serata conclusiva di Corazòn 2021 con “Un mondo di colori”. Nel corso della serata saranno presentate degustazioni gastronomiche della cucina dei vari Paesi, tra questi l’Italia, il Bangladesh, il Senegal, la Tunisia ed il Ghana. Nel corso della serata, oltre agli abiti tradizionali dei vari Paesi troverà ampio spazio la musica e lo spettacolo. Tra questi la partecipazione dei senegalesi Haruna Kuyateh, Khadim Mbengue e Ndiaye Taxuraan dell’Orchestra Nazionale del Senegal. A sorpresa anche la partecipazione di Madame Operà con due spettacoli, il primo alle 19.30 ed il secondo alle 21.45. Madame Operà, da un’altezza di quattro metri si sposterà all’interno di piazza Brin proponendo un repertorio operistico. Imponente nei suoi quattro metri di altezza, maestosa nel suo incedere lento e regale, elegante nel suo ricco abito barocco e incredibilmente suggestiva nella versione serale luminosa. Gli spettacoli sono tutti gratuiti. Informazioni tel. 0187716106.