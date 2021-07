La grande pineta del Centro Allende è pronta. E ArtPark guarda al futuro

La Spezia - Quello dell’estate 2020 fu solo l'antipasto. Dopo l'inverno, mesi di lavoro e panificazione per concretizzare il progetto finale di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi del Centro Allende e della sua pineta, PIN La Spezia è pronto per riaprire le sue porte alla città. Si riparte dunque alle 18 di domani, giovedì 15 luglio, all'ombra dei pini dei giardini storici, rimessi a nuovo in vista dell'apertura estiva. Una serata per dare un'occhiata in anteprima ai nuovi spazi e assaggiare le nuove proposte delle cucine, accompagnati da buona musica live, uno dei fili conduttori anche della stagione estiva 2021. Negli intendimenti PIN è uno spazio aperto alla città, alla socialità, dove poter cogliere i diversi stimoli che convivono in pineta: programmazione culturale, sorprese, uno spazio aperto, buon cibo selezionato, cocktail e aperitivi, un’area giochi con ping pong e biliardino, free wi-fi, in un ambiente libero e rilassante.



Nato dall’idea e dal lavoro di Art Park - ovvero Artificio23, Nana Bianca e due imprenditori del territorio, ha il cuore pulsante nel Centro Allende/Pinetina, un luogo storico per gli spezzini che non ha certo bisogno di presentazioni: uno spazio multidisciplinare ricco di stimoli e idee, tanto da aver ispirato un intervento di ristrutturazione architettonica profonda che riporterà l’edificio alle sue origini (un dancing ristorante degli anni ‘50!) senza dimenticare la sua storia recente. Da Pineta a Pinetina a PIN, uno spazio aperto e per tutti, che vuol essere un punto di riferimento e crescita per il territorio, dove passare il tempo libero in tranquillità. L’estate 2020 è stata un’anteprima del progetto a lungo termine, adattata alla situazione sanitaria del momento. Questa stagione estiva è un secondo passo verso quello che sarà PIN nel suo futuro, uno spazio in continua evoluzione. A fine 2021 verrà ultimato il restauro dell’intero edificio e della pineta, restituendo lo spazio alla fruizione della città per tutto l’anno.



Quella che potrà esser vissuta questa estate è una pineta rinnovata, grazie a un progetto di ristrutturazione architettonica profonda, pensato per valorizzare un luogo storico per la città. Uno spazio aperto accogliente, con filari di luci, tavoli colorati e comode sedute in ferro, nuove food station, bar e un pergolato verdeggiante. Un’area relax con sdraio, free Wi-fi e una zona con ping pong e biliardino. Entrando all’interno dell’edificio del Centro Allende è possibile scoprire qualche novità in più: nuovi bagni già accessibili e qualche anticipazione del progetto che verrà ultimato a fine anno. Senza dimenticare un nuova food court con una linea a cura di PIN affiancata da proposte di ristoratori della città. Un’offerta di qualità, componibile, e accessibile fino a tarda sera. Prodotti bio e del territorio, ingredienti lavorati con cura: costine grigliate e burger con carne della Val di Vara e pane fatto in casa; fritture di pesce locale e panini con totanetti come essere a Madrid; insalate stagionali gustose e bilanciate. Non mancheranno inoltre i ravioli e la pasta fresca dei ragazzi della Luna, e la farinata del Capolinea 2.0 in tutte le sue declinazioni. PIN bar e Bar express risulteranno totalmente rinnovati e propongono una linea semplice e ben strutturata in grado di funzionare su larga scala. Cocktail, vini bio, birre artigianali...dall’aperitivo all’after dinner.



PIN sarà anche spettacoli, naturalmente. Un palinsesto di appuntamenti settimanale si unisce a sorprese sempre diverse: live, attivita per l’infanzia, musica diffusa, classica nell’ora dell’aperitivo, live painting, approfondimento. Una programmazione a cura di Artificio23 che coinvolge artisti del territorio e porta in città realtà del panorama nazionale e internazionale. Tante varianti per riunire in un solo luogo contenuti di natura diversa e in linea con quanto possibile in questo periodo storico.



E` importante specificare che la stagione 2021 di è work in progress: quello che si potrà vedere questa estate è una parte di quanto previsto dal progetto definitivo, che prenderà forma a fine anno. Alla fine della ristrutturazione verrà fuori uno spazio multiforme e inclusivo, un luogo aperto alla città tutto l’anno, dalla mattina a tarda sera. Gli spazi esterni ed interni ospiteranno un palinsesto di base quotidiano affiancato da grandi eventi e festival, una food court ancora tutta da scoprire, un’area di coworking, un bar per tutte le ore del giorno, esperienze e servizi per turisti, attività di rete con realtà del territorio e per il sociale e l’infanzia.