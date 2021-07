La comunità di Riomaggiore raccontata da Doriano Franceschetti

La Spezia - Sabato 17 luglio, alle 21, al Castello di Riomaggiore sarà presentato il libro “Con le spalle al mare” di Doriano Franceschetti. Saranno presenti alla serata Marco Ferrari, giornalista e scrittore, il gruppo dialettale Grandi & Fanti e Carlo Ricci che interpreterà alcuni testi. In questo libro si attraversa un secolo di storia della comunità, con testimonianze di vita che fanno comprendere il valore di tante persone conosciute o comunque presenti nella memoria collettiva. "Un percorso che ci accompagna attraverso le speranze, la fatica e la forza di chi ha vissuto un momento storico difficile, ma affrontato con sorprendente coraggio. Tanti racconti legati dallo stesso filo conduttore: il legame fortissimo con la terra, il dolore della guerra, la miseria e la fame che diventano coraggio e una nuova speranza" - commenta la sindaca Fabrizia Pecunia.



Le parole, in italiano e in dialetto, rivelano risate e commozione, offrono l’occasione di condividere un’intimità preziosa con coloro che le hanno pronunciate, come se ci fosse concesso il privilegio di essere presenti e di poter ancora ascoltare. "Ringrazio di cuore Doriano - prosegue -, per l’immenso lavoro di ricostruzione e per aver voluto condividere con tutta la comunità questa testimonianza storica dal valore inestimabile, per noi e per le future generazioni. Una grande occasione di riflessione collettiva, in questo momento storico nel quale tutto sembra facile e a portata di mano e, nel quale, rischiamo, invece, di smarrire il senso più profondo della nostra identità".



Un’identità “con le spalle al mare”, da sempre amalgamata con il sudore della terra, che ha saputo esprimere eccellenze, attrarre artisti, aprirsi al mondo, con orgoglio e consapevolezza. "Da questa prospettiva, con la forza delle tante storie di chi ci ha preceduto che formano la nostra storia di comunità, dobbiamo guardare al futuro. Fieri del nostro ieri e responsabili di preservare e consegnare al domani un patrimonio di valori nel quale crediamo fortemente e nel quale ognuno di noi si sente a casa. Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, con il quale condividiamo l’importanza di preservare la memoria storica della nostra comunità ed è stato consegnato nei mesi scorsi a tutti i ragazzi delle scuole".