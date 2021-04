La Spezia protagonista su Sky con il programma “Bike in”

La Spezia - Da questa sera la città della Spezia sarà protagonista su Sky all’interno del programma Bike in. Nei giorni scorsi una troupe di Sky ha scelto la nostra città per realizzare le riprese di una puntata di Bike In, programma dedicato al ciclismo slow che andrà in onda su canali Cielo e Sky Sport. Ospite della puntata il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha partecipato al tour in bicicletta fino alla prima tappa. A partire dalle 22 sui canali Sky sport: Arena, Collection e Sky Sport Uno sarà trasmessa fino al 2 maggio, con numerose repliche, la puntata realizzata alla Spezia. Si tratta di una vetrina di promozione importantissima che ha messo in luce la bellezza del territorio e la nostra offerta enogastronomica.