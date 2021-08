La Spezia location del nuovo film del regista Giuliano Cimino

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini insieme all’assessore Maria Grazia Frijia ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico la visita di Giuliano Cimino, regista cinematografico spezzino che ha lavorato nel settore dell’audiovisivo da circa dieci anni ed che ha realizzato numerosi videoclip e cortometraggi. Cimino ha presentato al Sindaco la sceneggiatura del nuovo film che sarà interamente girato alla Spezia: si tratta di un lungometraggio che vedrà protagonista l’attore genovese Christian Adorno Bard.



Nel film saranno inoltre coinvolte oltre 100 persone, tra attori non protagonisti, comparse e maestranze del territorio.

La scelta del regista è ricaduta sulla nostra città poiché la Spezia offre dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico una grande ricchezza partendo dai tanti capolavori liberty ai meravigliosi scorci di mare. Il cinema è indubbiamente un importante mezzo di valorizzazione per un territorio, perché la rappresentazione dei luoghi sugli schermi si traduce in promozione dei luoghi stessi.