La Spezia film festival ai blocchi di partenza: primo appuntamento con Francesco Barilli

La Spezia - Sabato 22 maggio, ore 18 in Mediateca Regionale Sergio Fregoso di Via Firenze parte la sesta edizione del La Spezia Film Festival la direzione artistica è composta da Paola Settimini, Paolo Logli. Il presidente di giuria è Roberto Danese. E' previsto un incontro con Francesco Barilli, regista e attore, già assistente per Antonio Pietrangeli, protagonista del film “Prima della rivoluzione” di Bernardo Bertolucci. Ha collaborato con i fratelli Bazzoni, Vittorio Storaro, Giuseppe Patroni Griffi, Umberto Lenzi.

Proiezione del suo film cult “Il profumo della signora in nero”. Modera l’incontro Gianluigi Negri, direttore di Magia di cinema. Prenotazione obbligatoria tel. 3931536425