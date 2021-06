La Spezia Film Festival, arriva Cristiana Astori

La Spezia - Sarà la nota scrittrice Cristiana Astori la protagonista della quinta giornata del La Spezia Film Festival, diretto da Paola Settimini e Paolo Logli. Giallista affermata, autrice di grandi successi letterari quali la trilogia dei colori, uscita per il Giallo Mondadori ("Tutto quel rosso", "Tutto quel nero", "Tutto quel blu"), cui seguono "Tutto quel buio" e "Fuoriorario: 22 racconti del mistero", Cristiana Astori ha ideato l'amato personaggio di Susanna Marino, impacciata studentessa universitaria protagonista dei suoi romanzi più noti, cinefila e "cacciatrice" di film perduti, le cui fattezze sono ispirate alla bella e sfortunata attrice Soledad Miranda, musa di Jess Franco. Il cinema ha indubbiamente un ruolo fondamentale nelle storie di Cristiana Astori, la quale nei suoi romanzi omaggia quello di genere. L'appuntamento é per venerdì 18 giugno alle ore 21 in Mediateca. Durante la serata verranno anche proiettati alcuni cortometraggi in concorso. L'ingresso é gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3931536425. Il festival proseguirà venerdì 25 giugno con il regista Lamberto Bava e si concluderà sabato 3 luglio in Piazza Europa con la premiazione dei cortometraggi finalisti e il live di Claudio Simonetti dei Goblin.