La Nazionale calcio Tv domani in campo per le “Colazioni col sorriso”

La Spezia - Se tutta l’Italia sarà questa sera incollata alla Tv per seguire la Nazionale di calcio nella finalissima di Wembley dei campionati europei - auguriamoci senza troppi assembramenti -, un’altra “Nazionale” calcistica sarà invece impegnata alla Spezia domani sera per una partita a scopo benefico. Si tratta della “Nazionale Calcio Tv” che, con la presidenza onoraria di Paolo Bonolis, associa personaggi dello spettacolo televisivo e non solo proprio per promuovere iniziative benefiche e di solidarietà. La partita spezzina, programmata per domani sera alle 21 al campo sportivo “Astorre Tanca” di via Lunigiana - anche in questo caso con tutte le misure previste dalle norme anti-Covid e le precauzioni conseguenti - vedrà attori e volti noti della televisione sfidare una selezione calcistica delle borgate del Palio del Golfo. Scopo specifico della partita, che sarà ripresa da Tele Liguria Sud, è il sostegno alle “Colazioni col sorriso”. Si tratta, come ormai alla Spezia è ben noto, di un gruppo del volontariato vincenziano che opera in collaborazione con l’oratorio salesiano di via Roma e che ogni mattina, ormai da anni, fornisce colazioni gratuite a persone senza fissa dimora o comunque in difficoltà. Non solo: specie dopo l’inaugurazione, alcuni mesi fa, di nuovi servizi igienici, sono a disposizione anche la doccia, la pulizia personale e il deposito di oggetti. Il gruppo, coordinato da Anna Iavazzo, è stato premiato dalla diocesi alcuni anni or sono con il premio annuale della solidarietà.