La Liberitutti presenta '9.331 miglia' e 'Un giorno nuovo'

La Spezia - Nuovi appuntamenti con la Libreria Liberitutti di Via Tommaseo. Martedì 27 luglio alle ore 18.30 al bar Kothee (di fronte alla libreria) presentazione del libro '9.331 miglia' di Dario Petucco (Porto Seguro Editore). Il diario di bordo di Dario Petucco, primo luogotenente della Marina Militare Italiana ora in pensione, durante oltre tre mesi di navigazione verso i mari del Nord Europa agli albori del terzo millennio. Con tre navi salpate dal porto militare di La Spezia, dopo avere lasciato le acque del Mare Mediterraneo e attraversato lo Stretto di Gibilterra, le mitiche Colonne d’Ercole, ha navigato nell’oceano Atlantico per raggiungere la fredda distesa del Mar Baltico. Su pagine scritte col cuore a guidare la penna, 9.331 miglia racconta un lungo viaggio tra le acque del mondo.



Giovedì 29 luglio alle ore 19 al De Terminal (Banchina Tahon di Revel) presentazione del libro 'Un giorno nuovo' di Patrizia Fiaschi (Il Seme Bianco). Nella Berlino del 1961, Helga Bachmann, giovane giornalista, aiuta l'amica Ekaterina Jazov a oltrepassare il Muro. Ekaterina porta con sé un passato di violenze e una gravidanza indesiderata che limita le sue possibilità di riscatto. Una nuova vita però si impone e spinge le due donne a trovare riparo in Italia, dove Helga proseguirà la sua carriera giornalistica in prima linea, muovendosi tra gli avvenimenti del trentennio che intercorre tra la costruzione e l'abbattimento del Muro. Due famiglie verranno coinvolte nei fatti inquietanti degli anni di piombo e delle stragi di Stato, in un Paese che saprà mantenere intatta la sua spinta solidale anche in uno dei momenti storici più bui. E in questo scenario, ad abbattere il muro degli eventi sarà proprio la forza dei rapporti umani.