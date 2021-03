La Germania dalla guerra ad oggi, videolezioni con ACIT La Spezia

La Spezia - L’Associazione Culturale Italo Tedesca informa che il canale youtube ACIT La Spezia



https://www.youtube.com/channel/UCtI-fTcBREdp7gwsv4MLxyA



si è arricchito della preziosa collaborazione del prof.Gustavo Corni, già docente di Storia contemporanea all’Università di Trento, esperto di storia della Germania e delle moderne dittature di massa, autore di numerosi importanti studi quali “I ghetti di Hitler. Voci di una società sotto assedio 1939-44” (Il Mulino 2001), “Storia della Germania da Bismarck a Merkel” (Il Saggiatore 2017) e il recentissimo “Weimar. La Germania dal 1918 al 1933” (Carocci 2020). In una serie di quattro lezioni dal titolo “Le due Germanie 1945-1990” lo storico presenta il periodo dalla fine della seconda guerra mondiale alla riunificazione della Germania. Le lezioni sono articolate come segue:



1. Dalla sconfitta alla nascita dei due stati



2. La Repubblica Federale di Germania 1949-1990



3. La Repubblica Democratica Tedesca 1949-1989



4. La riunificazione 1989-1990



Le videoconferenze sono accompagnate da un apparato di documenti visivi e sonori, a cura della videomaker Elisa Corni, miranti a renderne più agevole la fruizione da parte delle scuole.



Il prof.Corni si è inoltre dichiarato disponibile a incontrare gli studenti in videoconferenza per rispondere a esigenze di chiarimento e/o di approfondimento. I docenti eventualmente interessati sono pregati di segnalare il loro interesse all’indirizzo: info@acitlaspezia.it