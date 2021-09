La Black widow di Scarlett Johansson all'arena cinematografica di Piazza Europa

La Spezia - 'Black Widow' finalmente sul grande schermo per la prima volta a La Spezia . L'appuntamento In Piazza Europa è per lunedi 6 settembre alle 21, quando Scarlett Johansson tornerà a vestire i panni di Natasha Romanoff/Vedova Nera nel 24° film dell'universo cinematografico Marvel, quello che rappresenta il primo lungometraggio della cosiddetta fase 4.



La trama si svolge dopo gli eventi narrati in 'Captain America: Civil War', dunque prima del gran finale di 'Avengers: Endgame': Natasha Romanoff è in fuga, ricercata dalle autorità. Come se questo non fosse un problema già spinoso di suo, improvvisamente si ritrova trascinata in una vicenda strettamente legata al proprio passato, quando da bambina venne addestrata dalla Stanza rossa, il programma segreto sovietico volto a creare agenti segreti e assassine d'élite. Incontrerà così quella che anni addietro è stata la sua famiglia di copertura, anch'essa coinvolta dal programma, e avrà l'occasione di fronteggiare una volta per tutte colui che tiene le redini di tutte le Vedove nere di Russia. Per la prima volta nella storia dell'universo cinematografico Marvel, nella scena post titoli di coda compare un personaggio che in precedenza abbiamo visto esclusivamente in una serie TV, per la precisione in 'The Falcon And The Winter Soldier'. A testimonianza che la fase 4 dell'UCM connetterà cinema e streaming come mai fatto prima.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . Non c'è obbligo di prenotazione.