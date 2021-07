L'inquietante "Old" è il thriller dell'estate

La Spezia - Arriva al cinema Il Nuovo, da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto (tutti i giorni, ore 21) "Old", il thriller dell'estate. Il nome di M. Night Shyamalan è da più di vent'anni sinonimo di brividi, alta tensione e imprevedibili colpi di scena. È dai tempi di "Il sesto senso" che il regista statunitense di origini indiane ci sorprende con i suoi film, in cui fino all'ultimo non si capisce chi è chi e cosa è cosa. "Unbreakable", "Signs", "The Village", "Lady in the Water", L"'ultimo dominatore dell'aria": in ogni opera, Shyamalan riesce a tenere gli spettatori con il fiato sospeso e un pizzico (a volte anche più di un pizzico) di inquietudine.



"Old" racconta di una famiglia alle prese con un vero e proprio incubo a occhi aperti. Durante una vacanza in una località tropicale, difatti, Guy e la sua famiglia scoprono che la spiaggia dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite ad un solo giorno. Non certo il prototipo della vacanza-tipo.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.