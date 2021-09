L'esordio di Carlotta Bonsegna è il racconto "Una commedia molto terrena"

La Spezia - "Una commedia molto terrena", edito da Cicorivolta Edizioni, è il primo romanzo della spezzina Carlotta Bonsegna. L'autrice, classe 1983, racconta, attraverso l’espediente del sogno, un episodio romanzato della vita di Dante Alighieri, legato soprattutto all'amore per Beatrice Portinari. Leggendo quest'opera si ha la possibilità di immaginare e di vivere una “storia d'amore” alternativa rispetto a quella che tutti noi conosciamo, infatti il lato divino dell'amore lascia spazio a quello terreno, umano, passionale. "La mia intenzione è quella di fornire al lettore un’opzione innovativa rispetto alla norma, ottenibile grazie alla fantasia e al cuore gentile. Il genere a cui appartiene l’opera è quello del racconto storico (visti i molti dati storiograficamente accertati) con l’inserimento di altri generi come quello del sentimentale condito da un pizzico di noir" - spiega Carlotta, che nella vita insegna spagnolo e italiano per stranieri -.



Dolores, appena adolescente, scopre che i suoi sogni notturni le permettono di essere in comunicazione con i defunti; molti di essi, con il passare del tempo, saranno importanti personaggi del passato, portavoce di notizie curiose. Una notte, infatti, Dolores sogna il Sommo Poeta. L'incontro fortuito, nel piazzale di una chiesa di Firenze del 1283, tra Dante Alighieri e Beatrice Portinari, risveglia nei due giovani un reciproco sentimento amoroso a cui, a causa delle decisioni imposte dalle famiglie, erano stati costretti a rinunciare. Il matrimonio combinato era stato imposto a entrambi, e, nonostante i rispettivi coniugi fossero ricchi e facoltosi, dalle loro vite fu estromesso l'amore. Il saluto di Beatrice stimola in Dante una riflessione sui sentimenti e sulla giustizia e il conseguente invito rivoltole, a incontrarsi in un roseto nascosto, riporta a galla la natura ribelle di quella ragazza fonte di un'agognata felicità. Il padre di Beatrice, Folco Portinari, uomo senza scrupoli, sospetta che la figlia trami qualcosa per rivedere Dante, così la fa seguire dai suoi scagnozzi. Dolores si sveglia e il sogno si interrompe... ma riprenderà. Amore divino e amore terreno; l'uno lascia spazio all'altro in un intreccio tra passato e presente. Per saperne di più: https://www.cicorivoltaedizioni.com/cicorivoltaedizioni_UNA_COMMEDIA_MOLTO_TERRENA.htm