L’altra faccia della pandemia, “tempo favorevole” per l’uomo

La Spezia - Anche la pandemia, pur con le sue sofferenze e con tutte le difficoltà che ha comportato e che ancora comporta, può diventare un “tempo favorevole” per riconquistare la stabilità del cuore, come avveniva nel medioevo per i monaci

obbligati a restare tutta la vita nel loro monastero. A dircelo, in un bel volume della casa editrice “Prometheus”, reperibile anche presso la libreria delle “Paoline” alla Spezia, sono quattro donne, appartenenti al Centro italiano femminile, che hanno fatto tesoro del periodo di confinamento vissuto nei primi mesi dello scorso anno. Da quell’esperienza, accompagnata da una chat che avevano deciso di denominare proprio con l’espressione “Il tempo favorevole”, è nato il libro. Tra loro anche una spezzina, Maria Luisa Eguez di Lerici. Scrittrice già affermata - proprio giovedì scorso ha presentato a Castelnuovo Magra, nel giorno della santa patrona, il suo libro dedicato, non senza spunti originali di approfondimento, a Maria Maddalena -, si è ritrovata in questo piccolo gruppo con Alessandra Tarabochia, curatrice del volume, Daniela Notarfonso e Giuliana Fantoni. La prefazione è invece firmata da Giuliana Novoli. Il libro, ben più di un “istant book”, è interessante almeno per due aspetti. Da un lato apre, per così dire, una tematica nuova di genere letterario, quella legata alla pandemia e ai tanti problemi che ha portato alle persone, visti però in un’ottica capace di trasformare il male in bene. Dall’altro, conferma il valore “letterario”, certo qui adattato al volume cartaceo, dei nuovi sistemi di comunicazione digitale, come appunto le chat.