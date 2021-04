L’”Ultima Cena” di Federico Anselmi al santuario di Gaggiola

La Spezia - L’artista spezzino Federico Anselmi ha donato ai frati francescani di Gaggiola un dipinto che mancava al santuario: l’”Ultima Cena”. La tela, in una città marinara, è stata ricavata da una vecchia vela di nave scuola Vespucci, ed è stata collocata in Sant’Antonio in vista della Settimana Santa. Come ha scritto Ida Sandoli, “la rappresentazione di Anselmi, nella sua autenticità, è diversa da qualsiasi altra (Leonardo, Giotto, Tintoretto): i colori pacati, tipici della Terra Santa, dove l’artista è stato, sono illuminati da una luce dorata che parla di amore ed in essa sono immersi i personaggi.” Non è difficile, scrive ancora Sandoli, la chiave di lettura del dipinto soprattutto per chi ha fede: l’amore di Dio è immenso, ed Egli è misericordioso nei confronti di tutti, accende la speranza nella resurrezione e ribadisce l’importanza dell’unità e della condivisione”. Ha presenziato il vescovo Luigi Ernesto Palletti, accolto al santuario dal superiore padre Gianluigi Ameglio e dagli altri frati.