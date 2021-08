La Spezia - Domenica 22 agosto alle 21.15 al S. Anna Hostel, alla Spezia, alla Foce, va in scena 'A Devina Kumedia. L'Inferno', di Luciano Bonati. In occasione dei 700 anni della morte di Dante il gruppo di teatro dialettale amatoriale dei Burbugiun dedica al sommo poeta una libera interpretazione dell’Inferno nei dialetti degli attori amatoriali partecipanti. Per informazioni: Luciano Bonati 3381735591; Silvano Zaccone 3474657039.