L’Arte del restauro, a Startè tre incontri a cura di Francesca Gatti

La Spezia - Un modo inusuale e inconsueto di leggere il dipinto antico nella sua fisicità e totalità attraverso la conoscenza dell’affascinante mestiere del restauratore. Tre appuntamenti che permetteranno di conoscere da vicino questa professione “entrando” direttamente nella bottega del restauratore, dove si potranno conoscere e acquisire le competenze fondamentali per saper valutare in autonomia lo stato di conservazione di un’opera d’arte, la tecnica pittorica, il periodo storico, l’autenticità. Gli incontri teorici si alterneranno a momenti di attività pratica, che si svolgeranno nei locali dell’associazione Startè, in Piazza Europa 16, nei quali saranno utilizzate alcune opere autentiche antiche e moderne, per le fasi dell’intervento di restauro.



Incontro 1 - 1h ore 18/30 – 19/30 martedì 27 aprile 2021

Introduzione al concetto di restauro e anatomia dell’opera d’arte. Prove di pulitura pratica della pellicola pittorica



Incontro 2 – 1h ore 18/30 – 19/30 martedì 4 maggio 2021

Il concetto di degrado: proiezione di filmati e slides delle opere restaurate, soffermandosi sugli episodi più curiosi, significativi o impegnativi. Il restauro conservativo: il supporto tessile o ligneo



Incontro 3 – 1h ore 18/30 – 19/30 martedì 11 maggio 2021

Restituzione estetica: cos’è il ritocco pittorico. Esempi pratici di ritocco pittorico ed esercitazioni.



Francesca Gatti è titolare del laboratorio "Tabula picta", restauro, conservazione dipinti e sculture lignee in Via Mascardi 89/ Seminario Vescovile di Sarzana. Dopo il diploma al Liceo Artistico di Carrara si è specializzata con il

corso biennale restauro tele-tavole-sculture lignee Università Internazionale dell’Arte (Firenze) e successivamente

con l’omologo corso in restauro affreschi- dipinti muraliè in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali

Ministero dei Beni e Attività Culturali (Mibac). Ha prestato la sua opera al T.P.S ltd (Londra U.K) per ilrestauro di dipinti prestigiosi tra i quali: De Chirico, Caravaggio, Sisley, Hering, Waterhouse, La Casa Bianca di Washington, Casa d’asta Christie’s e Sotheby’s Pinacoteca di Maastricht e alla Lowe and Butchersince 1764 (Londra) per il restauro di dipinti per importanti gallerie d’arte londinesi e per il restauro di Nave Vespucci.



Gli incontri si terranno presso la nostra sede in Piazza Europa 16 piano 1° e sono riservati a soli 12 partecipanti. E’ possibile prenotare la propria partecipazione inviando mail a info@starteitalia.it o telefonando al numero 0187.87.58.39.