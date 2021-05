Incontro con Jorge Vago, responsabile scientifico programma ExoMars

La Spezia - Il GAD, Gruppo Astronomia Digitale, l'associazione astronomica della Spezia, organizza l'evento pubblico gratuito con lo scienziato dell'ESA ing. Jorge Vago, responsabile scientifico del programma ExoMars dell'ESA. L'evento, imperdibile, gratuito e adatto a tutti, sarà visibile sul canale youtube del GAD, con un pc, tablet o cellulare. Venerdì 28 maggio alle ore 21:15, in diretta Youtube: https://youtu.be/0xdQQIYpqkg



Jorge Vago è originario di Buenos Aires. Si è laureato in ingegneria elettronica presso l’Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Nel 1986 si trasferì a Cornell University (Ithaca, NY, USA), dove completò un Master di Ingegneria in fisica applicata ed un dottorato di ricerca (PhD) in fisica del plasma e fisica planetaria. Dal 1992 Jorge Vago lavora presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in Olanda. Inizialmente si occupò di fisica del plasma nella magnetosfera. Più tardi seguirono diversi anni nella gestione di progetti per lo sviluppo di attrezzature per sperimenti di fisica in capsule russe e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).



Attualmente Jorge è responsabile scientifico del programma ExoMars, una collaborazione fra l’ESA e l’agenzia spaziale russa Roscosmos, con l’obiettivo di esplorare la possibile esistenza di vita su Marte in un lontano passato. Il lavoro di Jorge consiste nel coordinare gli aspetti scientifici della missione ExoMars 2022, che comprendono un team internazionale di oltre 500 ricercatori, e seguire la realizzazione nel gruppo di progetto. Dall’ESA Jorge collabora con NASA e Roscosmos nella pianificazione di future missioni per esplorare Marte, come Mars Sample Return (MSR).

Al termine dell'incontro organizzato dal GAD, ci sarà anche la possibilità per tutti, usando la chat del canale GAD, di rivolgere domande dirette all'ospite della serata.