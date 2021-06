Inaugurata la mostra "Ti racconto un posto: la Spezia, palazzi e piazze storiche"

La Spezia - Sabato 12 giugno alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” è stata inaugurata, alla presenza del Sindaco della Spezia e di alcune autorità cittadine, la mostra temporanea "Ti racconto un posto: La Spezia, palazzi e piazze storiche" realizzata in questi ultimi 2 anni, utilizzando anche materiale storico-fotografico della Mediateca, dagli alunni delle classi 4^E e 5^E – Indirizzo "Architettura e ambiente" del Liceo Artistico Cardarelli, nonché alcune classi ISA 12 – Santo Stefano di Magra. L'esposizione rientra negli obiettivi prefissati dal Progetto "Piano Triennale delle Arti 2019/20 – Come out and play! (Vieni fuori e gioca!)", finanziato dal Miur e coordinato dalla Prof.ssa Fiorillo Giulia e dal Prof. Manfredini Paolo dell’Istituto Cardarelli e condiviso, all'inizio dell'anno scolastico 2019-20, da un gruppo di Istituti scolastici della Provincia in Rete e da vari Enti, tra i quali il Comune della Spezia. "Una mostra sulla bellezza della nostra città nel cuore del quartiere Umbertino fatta dai nostri ragazzi del Cardarelli e dell'Istituto ISA 12 di Santo Stefano di Magra che mi auguro che tutta la cittadinanza visiti - dichiara il sindaco Peracchini - Ringrazio tutti i ragazzi coinvolti nel progetto e tutti gli insegnanti per aver dato vita a una mostra eterogenea". Il percorso suddiviso in due sezioni, la prima “La Spezia e i suoi palazzi storici, un racconto per immagini” e l’altra “Un viaggio nell’antica Luni tra gioco e scoperta”, sarà visitabile presso la Mediateca fino al 30 giugno.