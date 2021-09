In Piazza Europa il lungometraggio "Il Concorso"

La Spezia - "Il Concorso" è il nuovo lungometraggio di Philippa Lowthorpe, che vede come protagonista la celebre Keira Knightley (Pirati dei Caraibi, A Dangerous Method): arriva in Piazza Europa martedi 7 settembre alle 21. Nel 1970 il concorso si svolse a Londra, presentato dal famoso comico americano Bob Hope.



La sera della premiazione il Movimento di Liberazione delle Donne invade il palcoscenico, interrompendo la diretta televisiva. Alla ripresa della trasmissione ci fu una rivelazione: venne proclamata vincitrice non la favorita Miss Svezia, ma Miss Grenada, la prima Miss Mondo di colore. In una sola serata, il pubblico mondiale fu testimone di una doppia rivoluzione: il rovesciamento del patriarcato e quello dell'idea occidentale di bellezza. Non è un film sul #MeToo, non è una condanna della violenza sulle donne e nemmeno pretende di diventarlo. E’ femminista quanto può esserlo un feel-good movie che si rivolge alle bambine come alle ragazze nonché alle donne giovani e meno giovani (e perfino a quelle che sono salite sulle barricate 50 anni fa) e, più che di abuso sessuale, parla di mercificazione del corpo femminile, anzi di tendenza a considerare il corpo femminile come unico metro di giudizio, in uno spettacolo che somiglia a una fiera del bestiame ma non solo.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il lnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . Non c'è alcun obbligo di prenotazione.