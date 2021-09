In Piazza Europa “Le sorelle Macaluso”, il film che ha trionfato ai Nastri d'Argento

La Spezia - C'è un tocco di magia nel quotidiano ed un misto di malinconia e gioia, bellezza , solitudini che si intrecciano, speranze deluse, sogni, nonostante tutto, mai dimenticati, nella storia di queste cinque sorelle palermitane, tratta da una pluripremiata pièce teatrale della stessa Emma Dante.



La regista sa bene come tradurla in linguaggio cinematografico, grazie anche alla bella fotografia di Gherardo Gossi, e ci regala immagini potenti, alternando con destrezza l'estrema bellezza di un mare dalle acque cristalline o di un volo di piccioni rosati nel cielo. Il tutto su un tappeto di suoni, citazioni (da Dostoevskij ad Anna Maria Ortese e Oriana Fallaci) e canzoni incastonate al momento giusto, la Dante dirige con grazia e fermezza le attrici, tutte bravissime, che impersonano le sorelle nelle varie età della loro vita. Ottima interpretazione anche per Donatella Finocchiaro, una Pinuccia adulta dalla sensualità frustrata e rabbiosa.



