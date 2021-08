Il sequel di "Come un gatto in taganziale" in anteprima al Nuovo e all'Astoria

La Spezia - Il fine settimana di Ferragosto si può passare al cinema con un'anteprima nazionale. La pellicola scelta è "Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di morto" e verrà proiettata nei cinema Nuovo e Astoria della Spezia e Lerici il 14 e il 15 agosto alle 21.15.

Si tratta del secondo capitolo della commedia Come un gatto in tangenziale uscito nel 2017, che vede protagonisti l'intellettuale radical chic Giovanni, Antonio Albanese, che vive nel centro storico di Roma e l'ex cassiera tatuata Monica, interpretata da Paola Cortellesi, residente in periferia.



Le vicende si svolgono tre anni dopo la fine della storia d'amore tra Giovanni e Monica, che come i due avevano previsto ha avuto vita breve, è durata proprio come un gatto in tangenziale. Monica è finita in carcere, a causa delle gemelle. Le due avevano nascosto nei fusti dell'olio del locale diverse cose rubate, ma è Monica a finire nei guai. Per avere una speranza di uscire il prima possibile non può che rivolgersi a Giovanni. Quest'ultimo la tirerà fuori di prigione, ma a una condizione: Monica dovrà svolgere servizi sociali presso la comunità cattolica di San Basilio, dove incontrerà Don Davide, interpretato da Luca Argentero, un sacerdote molto affascinante.



Le vite di Monica e Giovanni quindi si scontrano – invece che “incontrano” – di nuovo, ma come finirà questa volta? Ci sarà un riavvicinamento tra i due o Giovanni resterà insieme alla sua nuova fiamma, Camilla raccontata sullo schermo da Sarah Felberbaum ? Nel cast troviamo, oltre a Paola Cortellesi e Antonio Abanese, Claudio Amendola nei panni di Sergio, Sonia Bergamasco in quelli di Luce, e Luca Argentero in quelli dell’affascinante Don Davide.



Gli ingredienti per un film commedia spassoso e pieno di risate ci sono tutti, non resta che correre al Cinema Il Nuovo la Spezia e All'Arena del Teatro Astoria il 14 e il 15 Agosto.



Per info e biglietti Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione.

Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle alle ore 20.15

www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it oppure consultare la pagine facebook