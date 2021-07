Il ricordo di Cesare "Gatto" Godano, a cent'anni dalla nascita

La Spezia - Cento anni ci separano dal 24 luglio 1921. Forse un giorno come tanti per i piu', ma non per chi ha avuto il piacere di conoscere una persona destinata a scrivere tante belle pagine della nostra storia e a lasciare un segno in quanti ne hanno condiviso,almeno per qualche tratto,il lungo cammino. In quel giorno, infatti, nasceva alla Spezia, nnella casa di Piazza Garibaldi, Cesare Godano, esattamente "tre giorni dopo gli avvenimenti che passarono alla storia come "I Fatti di Sarzana", come lui stesso volle significativamente rimarcare nell'autobiografia Paideia '44. Un libro cosi denso di ricordi del tempo, richiamati dalle vicende personali che lo avrebbero visto protagonista, che meriterebbe di essere ristampato e letto con sicuro piacere da molti nostri concittadini, almeno da quelli piu' attenti alla conoscenza del nostro passato.



Studente del Liceo Classico Lorenzo Costa, ebbe la fortuna di trovare un autentico Maestro nel Professore di Storia e Filosofia Aldo Ferrari, da cui ricavò gli insegnamenti più preziosi e duraturi, quelli che andando oltre i contenuti disciplinari, finiscono coll'improntare indelebilmente la formazione di uno studente, divenendo giorno dopo giorno "cardini dell' intera esistenza". Attento osservatore, pacato e riflessivo, come tanti giovani della sua eta' non fece in tempo a concludere gli studi che fu chiamato alle armi nella seconda guerra mondiale. Tornato rocambolescamente a casa dopo l'8 settembre del '43, misurando lo sfascio morale e materiale in cui era precipitato il Paese, realizzo' che non si sarebbe potuto attendere passivamente che le cose cambiassero.



Fu cosi tra i primi a comprendere che "per essere salvati, bisognava darsi da fare e dunque provare prima di tutto a salvarsi agendo in prima persona". Con altri che come lui condividevano l' analoga quanto "insopprimibile esigenza di non restarsene con le mani in mano", spesso confusa, in quanto tutta ancora da definire ed attuare, fu tra i primi a dar vita alla Resistenza nello Spezzino, fino a divenire, in poche battute e proprio per quei tratti caratteriali e comportamentali accennati in precedenza, il Commissario Politico della gloriosa Colonna Giustizia e Liberta'. "Gatto" era il suo nome di battaglia: nomen omen, francamente non penso proprio che avrebbe potuto essercene per lui un altro piu' appropriato...



Il suo impegno proseguì nel dopoguerra, nei difficili anni della ricostruzione del tessuto politico ed amministrativo.

Socialista, come il suo professore Aldo Ferrari e come Mario Fontana, l'impareggiabile Comandante della Resistenza Spezzina, cercò sempre nel confronto dialettico di approdare ad una sintesi, in cui le ragioni degli interlocutori potessero risultare positivamente coniugate con le proprie,avendo nel Bene Comune il solo obiettivo a cui tendere e nel rispetto reciproco la condizione indispensabile di ogni rapporto umano. Insegnante di Storia, Filosofia e Pedagogia all'Istituto Magistrale "Giuseppe Mazzini", fu quindi straordinario protagonista, assieme alla sua compagna Lia, della felicissima stagione dei CEMEA, in cui tantissimi giovani, in buona parte maestri, poterono affinare, in quegli indimenticabili stages residenziali, le loro competenze educative e soprattutto crescere armonicamente come persone.



Coltivò a lungo la Memoria storica e politica della Resistenza come Presidente dell'Associazione Partigiana Mario Fontana, come componente e quindi come CoPresidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia ed infine come Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane). Qualche anno fa, in segno di riconoscenza, il sindaco Federici, facendosi interprete dei sentimenti della nostra comunità, volle onorarne la Memoria, intitolando a Cesare e alla moglie Lia, la Ludoteca Cittadina di via Gramsci. Fu uno degli ultimi Atti di quella Giunta e forse per questo non si fece in tempo a trascrivere i loro nomi nella cartellonistica esterna. Sarebbe perciò opportuno che in occasione di questo Centenario potesse provvedervi il sindaco Peracchini, che, con l'attenzione che lo contraddistingue, saprà certamente cogliere questo suggerimento.



Prof. Paolo Galantini

Presidente dell'Associazione Partigiana Mario Fontana - La Spezia.