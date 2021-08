Il progetto "Battiato libero" approda in Piazza Europa. Prenotazione obbligatoria

La Spezia - La Spezia Estate Festival prosegue mercoledì 4 agosto alle 21.30 in Piazza Europa con il gruppo di musicisti “Battiato libero”, in scena con l’omonimo progetto musicale che si muove dentro un'impronta solenne, nel tentativo però di sganciarla da ogni vincolo sonoro o presunzione intellettuale.



Il gruppo è composto da Pietro Sinigaglia (voce principale, corno francese), Gloria Clemente (arrangiamenti originali, pianoforte e tastiere, voce), Andrea Cozzani (basso elettrico), Paolo Meneghini (batteria), Davide L’Abbate (chitarra elettrica).



Battiato Libero è il musicista che gioca, l'attenzione armonica e l'interplay del jazz, l'impatto ritmico della tradizione pop, i suoni delle chitarre, le parole, la voce. È il coraggio di trasformare un'eredità preziosa in una cosa sempre diversa, nuova. Battiato Libero è l'ennesima ricerca di un centro di gravità permanente, di equilibrio, in questo strano tempo immobile.



La band di Battiato Libero, è formata da musicisti di grande esperienza che, accanto a progetti personali e collaborazioni importanti, (da Zucchero ai Planet Funk, da Neri Marcorè a Giorgio Albertazzi, Caterina Guzzanti, dal Teatro Stabile e il Teatro Archivolto di Genova, con Hyperion Ensemble) hanno già condiviso tra loro molti altri progetti monografici su musicisti d'autore tra cui: A forza di essere vento (F. De André), Com'è profondo il mare (L. Dalla), Se ci fosse un uomo (G. Gaber), Mitico tango ( A. Piazzolla, con la collaborazione dei ballerini argentini Adrian Aragon ed Erica Boaglio). Gli arrangiamenti di tutti i progetti sono della pianista Gloria Clemente, che ha collaborato, come arrangiatrice e direttrice d’orchestra con l'Orchestra Toscanini, Andrea Liberovici, il Solis Strings Quartet ed Eugenio Bennato.



INFO E BIGLIETTERIA – L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Si ricorda che è possibile assistere agli spettacoli soltanto in posti a sedere numerati, preassegnati e distanziati. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), oltreché presso la biglietteria di Spezia Risorse in via Pascoli n. 64



Gli orari delle biglietterie sono:

- botteghino del Teatro Civico: dal lunedì al sabato ore 8.30/12

- biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13; il sabato ore 9-12



Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa. Si precisa che la bigliettazione sarà svolta in orario serale soltanto per lo spettacolo in calendario la sera stessa.



Apertura area spettacoli di piazza Europa: ore 20.30



Si ricorda inoltre che soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail, scrivendo a info@teatrocivico.it entro e non oltre le ore 12 del giorno stesso di svolgimento dello spettacolo.



Per gli spettacoli di interesse occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si prenotano i biglietti. I biglietti prenotati devono essere ritirati a partire dalle 19 presso la postazione di ritiro biglietti in piazza Europa, non oltre le ore 21. In caso di mancato ritiro i biglietti saranno rimessi in distribuzione.



Info: tel. 0187 727 521



Prossimo appuntamento: venerdì 6 agosto (ore 21.30) Mediterranean Dance Company in “Carmen Suite” (musiche di G. Bizet, coreografie di Jvan Bottaro e regia di Alessandra Panzavolta) – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.