Il professor Benelli e Napoleone per la prima delle Notti al Castello 2021

La Spezia - Nei mesi di luglio e agosto ritorna l’attesa rassegna estiva delle “Notti al Castello” curata dal Museo del Castello di San Giorgio con la novità della collaborazione con i Musei della Spezia. La rassegna è stata presentata questa mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini insieme curatrice della manifestazione Donatella Alessi.

La programmazione di quest’anno presenta tredici appuntamenti che spazieranno dai concerti musicali alle conversazioni sull’arte e la storia, dalle conferenze archeologiche al teatro classico, senza dimenticare l’appuntamento per i più piccoli. Le serate saranno gratuite su prenotazione fino ad esaurimento posti ed inizieranno alle 21.30, eccetto dove diversamente indicato, così come per l’eventuale ingresso a pagamento.



Il programma delle “Notti al Castello dei Musei”



Ad aprire i nostri appuntamenti, giovedì 1° luglio NAPOLEONE, LA LUNIGIANA E IL PORTO MILITARE, conferenza del Prof. Giuseppe Benelli, a cura di Associazione Amici del Museo Navale e della storia.



Si prosegue venerdì 2 luglio, ore 21-23, PREHISTORIC NIGHT Un evento per bambini preistorici, dove i bambini si potranno immergere nella preisotria con attività a loro dedicate nel parco del Castello. Costo a bambino euro 5.



Mercoledì 7 luglio L'ESERCITO SABAUDO conferenza di Mauro Vittozzi a cura di Museo Civico Etnografico "Giovanni Podenzana" e Centro Culturale Il Porticciolo.



La settimana successiva altri due appuntamenti: giovedì 15 luglio con la conferenza dell’Amm. Roberto Camerini LA MARINA SABAUDA, a cura di Museo Civico Etnografico "Giovanni Podenzana" e Centro Culturale Il Porticciolo.



Venerdì 16 luglio vi aspetta l’Antico Egitto con IL TESORO DI TANIS: LA SCOPERTA DI UNA CITTÀ E DELLA SUA NECROPOLI, conferenza dell’Egittologo Giacomo Cavillier Direttore del Centro studi Champollion.



Si prosegue con mercoledì 21 luglio con la presentazione del libro IL PAESAGGIO. DIALOGO TRA FOTOGRAFIA E PAROLA Un tributo a Pietro Greco A cura di Roberto Besana Töpffer (Oltre edizioni) a cura del Museo A. Lia.



Il mese di agosto si apre con un tuffo nell’archeologia mercoledì 4 agosto con la conferenza del Prof. Fabio Negrino, 10.000 ANNI FA, QUANDO FU SEPOLTA LA PICCOLA NEVE..STORIA DI UNA GROTTA E DI UNA SEPOLTURA. RICERCHE ARCHEOLOGICHE ALL'ARMA VEIRANA (ERLI, SAVONA).



Seguiranno poi le due serate musicali: lunedì 9 agosto SONG AND MUSIC FROM IRELAND Concerto BIRKIN TREE, la più importante band italiana di musica irlandese vi aspetta per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda.

Martedì 17 agosto ci aspettano suggestioni cinematografiche dell’OMAGGIO AD ENNIO MORRICONE E NINO ROTA. LA MUSICA NEL GRANDE CINEMA ITALIANO Concerto QUINTETTO CABIRIA.



La seconda metà del mese ci accoglie con il mondo dell’antica Grecia: venerdì 20 agosto “QUESTO GLI DÈI ASSEGNARONO AI MISERI MORTALI, VIVERE NELL’ANGOSCIA. LORO SONO IMMUNI DA PENE” (IL. 24,525)

Letture da Iliade, Odissea nella versione poetica di Giovanni Sciamarelli, con Associazione Culturale +Motivi. Interpreti: Gianluca Rizzo (preparatore), Manuel Piccoli, Elisa Romagnani e Arianna Viviani. Commento ai testi greci Giovanni Sciamarelli.



Segue mercoledì 25 agosto Progetto Baccanti, nella traduzione di Angelo Tonelli Compagnia Teatro Iniziatico, Associazione Culturale Arthena, DIRETTORE ANGELO TONELLI

REGIA DI ANGELO TONELLI E SUSANNA SALVI.



Venerdì 27 agosto sarà presentato a cura del CAMeC il catalogo dell’artista Riccardo Tedoldi FRAMMENTI.



Infine i nostri appuntamenti si chiuderanno sabato 28 agosto con un ritorno alla storia locale: NUOVE SCOPERTE SU SAN TERENZO DA UN MANOSCRITTO DEL XIV SECOLO a cura di Museo Civico Etnografico Giovanni Podenzana e Società Storica Spezzina Conferenza di Gianni Bergamaschi, Paolo Pontari, Enrica Salvatori



In collaborazione con COOP Liguria.



Info Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia

0187 751142 - museo.sangiorgio@comune.sp.it

Siti internet: museodelcastello.spezianet.it