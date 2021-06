Il cinema all'aperto apre l'Estate spezzina. Peracchini: "Ripartiamo insieme, in sicurezza"

La Spezia - Prima serata di cinema in Piazza Europa e inizio ideale dell'Estate spezzina. Presente anche il sindaco Pierluigi Peracchini che battezza l'esordio: “Inizia finalmente l’estate spezzina con il grande cinema sotto le stelle. Ci ritroviamo dove ci eravamo lasciati al fine dell’estate scorsa, sempre in piazza Europa, location scelta per le procedure anticovid per tutti gli eventi anche dell’estate 2021. È veramente quasi commovente vedere la piazza piena e ritrovarsi insieme a vedere i film, e presto ascoltare i concerti jazz, gli spettacoli del grande teatro e i concerti di musica italiana. Ripartiamo insieme, in sicurezza, per una grande estate che credo sarà capace di conquistare tutti gli spezzini, visto il programma così variegato, e i turisti. La città è tutta pronta”.