Il ballerino spezzino Niccolò Di Stani sarà nel film di Carlo Alberto Biazzi

La Spezia - Il cast è finalmente chiuso, le riprese inizieranno tra tre mesi, e c’è un altro spezzino nel film di CarloAlberto Biazzi con protagonisti Eros Pagni e Serena Grandi. Si chiama Niccolò Di Stani, classe 1991 e un curriculum nel mondo della danza degno di nota.

Lavora dal 2009 come insegnante e coreografo nella Scuola di Danza SSD Racconto Latino a La Spezia e ha studiato coi migliori coreografi mondiali, esibendosi in tutto il mondo e diventando nel 2012 campione italiano delle danze caraibiche nella Federazione Italiana Danza Sportiva.



Non solo ballerino professionista, ma anche cantante. È suo il nuovo singolo Apegayò, uscito qualche settimana fa e già diventato tormentone estivo.

"Quando è arrivato per il provino - dice il regista Biazzi - ho subito sentito una forte energia. Non conoscevo il suo lavoro, non sapevo che fosse un’artista, ma già sentivo che era perfetto per il ruolo". Non si sa quale sia il ruolo di Di Stani, ma la città della Spezia sta diventando la vera protagonista di questa pellicola ambientata nel dopoguerra. Nel cast, oltre a Pagni e Grandi, anche Marco Iannone, Rossella Pugliese, il piccolo spezzino Gabriele Casavecchia e Claudia Scaravonati.